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محادثات بين بلينكن ونتنياهو حول غزة.. ماذا تضمنت؟

منذ ساعة واحدة
نتنياهو وبلينكن

نتنياهو وبلينكن

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن شدد على أهمية وجود خطة لما بعد الحرب في غزة خلال اجتماعه اليوم الاثنين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضافت الوزارة أن بلينكن أكد أيضا على ضرورة الحيلولة دون اتساع نطاق الصراع.

وتابعت قائلة “أكد (بلينكن) مجددا أن اقتراح (وقف إطلاق النار) المطروح على الطاولة سيتيح إمكانية (استعادة) الهدوء على طول الحدود الشمالية لإسرائيل ومزيدا من الاندماج مع دول المنطقة”.

ويزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مصر وإسرائيل اليوم الاثنين 10 حزيران/يونيو 2024، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى زيادة الضغط على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وضمان عدم امتداد الحرب إلى لبنان.

كما يتوجه بلينكن هذا الأسبوع إلى الأردن وقطر في إطار جولته الثامنة بالمنطقة منذ أن شن مسلحو حماس هجوما مباغتا على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول أشعل فتيل الحلقة الأكثر دموية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود.

وتأتي جولة بلينكن بعد أن طرح الرئيس الأمريكي جو بايدن في 31 مايو أيار الخطوط العريضة لاقتراح إسرائيلي من ثلاث مراحل لوقف إطلاق النار ينص على وقف دائم للأعمال القتالية وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين مقابل سجناء فلسطينيين وإعادة إعمار غزة.

    المصدر :
  • رويترز

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