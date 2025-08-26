الثلاثاء 3 ربيع الأول 1447 ﻫ - 26 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

محادثات نووية حرجة بين إيران والترويكا الأوروبية تستأنف اليوم في جنيف

منذ ساعتين
البرنامج النووي الإيراني - تعبيرية

البرنامج النووي الإيراني - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

تُستأنف اليوم الثلاثاء في مدينة جنيف السويسرية المحادثات بين طهران ودول الترويكا الأوروبية (بريطانيا وألمانيا وفرنسا) على مستوى نواب وزراء الخارجية.

وقد لوحت الدول الأوروبية أكثر من مرة بأنها ستفّعل “آلية الزناد” الخاصة بإعادة فرض العقوبات إذا لم يتم استئناف التفاوض، فيما شددت طهران على أنها لن تتنازلَ عن حقها في التخصيب.

وقبل ساعات من انطلاق المفاوضات، يستمر الطرفان بإطلاق التصريحات.

فقالت إيران، على لسان المتحدث باسم الخارجية، إسماعيل بقائي، إن تهديد الأوروبيين بتفعيل آلية الزناد لن يكون مفيدا.

وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن كل السيناريوهات ستكون مطروحة، وإن الظروفَ ستتغير تماما إذا تمسك الأوربيون بهذا القرار الذي وصفه بالخاطئ.

وأضافت الخارجية الإيرانية كذلك أن دور أوروبا في المفاوضات النووية تحول من حيوي إلى مدمر.

أما دول الترويكا الأوروبية، فاستبقت المحادثات بوصفها بأنها “مفاوضات الفرصة الأخيرة لإيران قبل إعادةِ فرض العقوبات عبر آلية الزناد”، بحسب ما قاله مصدر دبلوماسي فرنسي لقناتي “العربية” و”الحدث”.

وقال الدبلوماسي الفرنسي، المشارك في المفاوضات اليوم في جنيف، إن إعادة ‏فرض جميع العقوبات التي كانت رُفعت عن طهران قبل عشر سنوات لن تحتاج إلى إجماع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن.

وأضاف المصدر أن النافذة المفتوحة أمام إيران ستُغلَق ‏ولا شيء يعوق الآن إعادة فرض العقوبات.

    المصدر :
  • العربية

المزيد من أخبار العالم

البنتاغون
ترامب يعلن دراسة تغيير اسم "وزارة الدفاع" الأمريكية إلى "وزارة الحرب"
الشرطة الأسترالية
غزة تحت القصف
من رسوم جرافيتي إلى حرائق متعمدة.. تطور الهجمات المعادية للسامية في أستراليا خلال عامين
خدمة البريد الأسترالي
بعد سويسرا وألمانيا واليابان.. أستراليا تنضم لشركات البريد التي علقت شحناتها لأمريكا

الأكثر قراءة

علما السعودية ولبنان
مصدر دبلوماسي رفيع يكشف عن تفاصيل زيارة وفد فني سعودي إلى بيروت!
آثار الدمار في الضاحية الجنوبية جراء الغارة الإسرائيلية التي اغتالت حسن نصر الله
بدل إيجار يشارف على الانتهاء.. وحزب الله: "لا أموال حالياً"!
منسق قضاء جبيل في حزب "القوات اللبنانية " باسكال سليمان
أحد المتورطين بمقتل باسكال سليمان بقبضة الجيش