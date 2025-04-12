محتجون مجريون يسخرون من تحركات رئيس الوزراء المناهضة لمجتمع الميم

سخر عدة آلاف من المجريين من تحركات فيكتور أوربان رئيس الوزراء المنتمي إلى تيار اليمين لحظر مسيرة سنوية تنظمها مجموعات من مجتمع الميم، وارتدوا ملابس رمادية وحملوا لافتات تندد على نحو ساخر بالألوان والتنوع في تجمع حاشد في وسط بودابست.

ويأتي هذا التجمع الذي دعا إليه حزب “تو تيلد دوج”، وهو حركة ساخرة، في أعقاب عدة احتجاجات أخرى منذ إقرار البرلمان قانونا الشهر الماضي يحظر مسيرة “الفخر” بدعوى أنها قد تُلحق الضرر بالأطفال. وكان من المقرر إقامة مسيرة “الفخر” في أواخر يونيو حزيران. ويهيمن على البرلمان تحالف الديمقراطيين الشبان (فيدس) القومي المنتمي إليه أوربان.

ومع قول حزب فيدس إنه يدافع عن القيم الأسرية، يرى المنتقدون أن خطوة حظر مسيرة “الفخر” جزء من حملة قمع أوسع للحريات الديمقراطية قبل الانتخابات العامة العام المقبل. وسيواجه أوربان منافسا قويا من المعارضة، وتشير بعض استطلاعات الرأي في الآونة الأخيرة إلى تقدم منافسه المعارض.

حمل المتظاهرون في مظاهرة السبت لافتات كتب عليها “التماثل أمر رائع” و”استمع إلى قلبك، الموت للألوان”.

وذكر حزب تو تيلد دوج بسخرية شديدة أنه دعا إلى الاحتجاج لدعم جهود أوربان للقضاء على التنوع، قائلا إن هذا يتفوق في الأهمية على جميع القضايا الأخرى في المجر، بما في ذلك ارتفاع التضخم، وعدم وجود سكن بأسعار معقولة، وتردي حالة الخدمات العامة.