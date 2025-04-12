محكمة أمريكية تسمح بتسريح موظفي مكتب حماية المستهلك المالي وترفض تفكيكه

قضت محكمة استئناف أمريكية أمس الجمعة بأنه يمكن لإدارة الرئيس دونالد ترامب تسريح موظفي مكتب حماية المستهلك المالي الأمريكي لكن دون إلغاء المكتب.

كان المكتب، الذي تأسس في أعقاب الأزمة المالية العالمية لمراقبة وتنظيم قطاع التمويل الاستهلاكي، موضع انتقادات من الجمهوريين الذين هاجموه بسبب عدم خضوعه للمساءلة وتجاوزه لصلاحياته القانونية.

وقال ترامب للصحفيين في فبراير شباط إنه ينبغي إلغاء المكتب. وفي مارس آذار منع قاض اتحادي الحكومة وإدارة الكفاءة الحكومية، والمسؤول عنها قطب التكنولوجيا الملياردير إيلون ماسك، من المضي في جهود تفكيك المكتب بما في ذلك عمليات الفصل الجماعي وإنهاء العقود وإغلاق الفروع ووقف العمل على مستوى المكتب.

وقدم البيت الأبيض التماسا لإلغاء الأمر القضائي الأولي، ورفضت محكمة الاستئناف الالتماس لكنها سمحت باستمرار عمليات تسريح الموظفين.