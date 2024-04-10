محكمة أوروبية تلغي عقوبات ضد مليارديرين روسيين

قضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء بحذف اسمي المليارديرين الروسيين ميخائيل فريدمان وبيتر آفين من قائمة الأفراد الذين يواجهون عقوبات من الاتحاد الأوروبي بعد غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022.

وقالت المحكمة، ومقرها لوكسمبورج، في بيان “تعتبر المحكمة العامة أنه لم يتم إثبات أي من المبررات الواردة في الإجراءات الأولية بصورة كافية، وبالتالي ليس لإدراج السيد آفين والسيد فريدمان على القائمة ذات الصلة ما يبرره”.

وتم تجميد الأموال والموارد الاقتصادية للرجلين بعد أن فرض المجلس الأوروبي قيودا عقب الغزو الروسي. وكلاهما من المساهمين الرئيسيين في ألفا جروب التي تضم ألفا بنك أكبر بنك خاص في روسيا، وإكس5 ريتيل جروب أكبر متاجر بيع المواد الغذائية بالتجزئة.

وقضت المحكمة بأنه ما كان ينبغي إدراج المليارديرين على القائمة بين فبراير شباط 2022 ومارس آذار 2023.

وأعاد قرار للاتحاد الأوروبي في مارس آذار 2023 فرض الإجراءات التقييدية على الرجلين اللذين استأنفا بشكل منفصل على ذلك القرار.

وأوضحت المحكمة أن المجلس ربما كانت لديه أسباب تثبت أن فريدمان وآفين تربطهما علاقات وثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنها لا تثبت أن الرجلين دعما الإجراءات أو السياسات ضد أوكرانيا أو أنهما دعما صناع القرار الروس ماليا.