محكمة العدل الدولية تبحث التزامات إسرائيل تجاه إدخال المساعدات للفلسطينيين

ستصدر محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء رأياً استشارياً بشأن التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية العاملة في غزة والضفة الغربية.

وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الرأي في ديسمبر الماضي، ومن المتوقع أن يتناول نطاق التزامات الدول لحماية موظفي الأمم المتحدة، مع احتمال أن تتجاوز تداعياته الصراع في غزة إلى مسائل قانونية وإنسانية أوسع.

وكان محامون من الأمم المتحدة وممثلون عن الفلسطينيين قد اتهموا إسرائيل في أبريل بخرق القانون الدولي بعد منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بين مارس ومايو. ومنذ ذلك الحين سُمح بدخول جزء من المساعدات، إلا أنها لا تزال أقل بكثير من الكمية المطلوبة لتخفيف الأزمة الإنسانية المستمرة.







