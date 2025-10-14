محكمة بريطانية تقضي بسجن أفغاني هدد بقتل زعيم حزب الإصلاح في مقطع على تيك توك

قضت محكمة بريطانية اليوم الثلاثاء بسجن مواطن أفغاني خمس سنوات بعد إدانته بالتهديد بقتل نايجل فاراغ زعيم حزب الإصلاح الشعبوي الذي يتصدر استطلاعات الرأي في بريطانيا.

وأدانت هيئة محلفين في محكمة ساوثوارك كراون في لندن فايز خان الأسبوع الماضي بتهمة واحدة تتعلق بنشر تهديد بالقتل بحق فاراج عبر مقطع فيديو على تيك توك في أكتوبر تشرين الأول 2024 حيث وثق خان رحلته من السويد إلى بريطانيا.

وقال ممثلو الادعاء إن خان نشر الفيديو ردا على مقطع سابق لفاراج تناول فيه قضية المهاجرين غير الشرعيين. وظهر خان في الفيديو وهو يقلد حركات إطلاق النار بيده مرددا عبارة “بوب، بوب، بوب”، بينما كان وشم بندقية من طراز إيه.كي-47 واضحا على وجهه.

وقدم فاراغ شهادة تُثبت “شعور عميق بالقلق” من تهديد خان، واصفا الفيديو بأنه “مُرعب”. ونفى خان أن يكون الفيديو تهديدا حقيقيا.