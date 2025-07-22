محكمة تلغي الحجز على أصول شركة جازبروم الروسية في هولندا

نشرت محكمة في لاهاي على موقعها الإلكتروني حكما يقضي بإلغاء أمر الحجز على أصول شركة الطاقة الروسية العملاقة جازبروم في هولندا.

ويبين الحكم الصادر الأسبوع الماضي أن الأصول المعنية هي أسهم شركة جازبروم في شركتي إنتاج الغاز وينترشال نوردزي وجازبروم إنترناشونال بروجكتس بي في.

وجاءت عملية المصادرة بموجب قضيتين منفصلتين رفعتهما شركتا (سلافوتيتش-إنفست) و(جنيفا) الأوكرانيتان بسبب الخسائر الناجمة عن أفعال روسيا في أوكرانيا.

لكن المحكمة الهولندية قضت بأن مصادرة أصول شركة جازبروم ربما تتعارض مع مبدأ حصانة الدولة، والذي يعني أن المحاكم الهولندية لا تستطيع الحكم على تصرفات دولة أخرى أو كيان تابع للدولة.

ولم ترد جازبروم على طلب للتعليق.