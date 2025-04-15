محكمة روسية تقضي بسجن جندي 15 عامًا بعد استسلامه لأوكرانيا

ذكرت صحيفة كوميرسانت أن محكمة عسكرية روسية قضت اليوم الثلاثاء بسجن جندي لمدة 15 عاما بعد إدانته بالفرار من الخدمة العسكرية والاستسلام طواعية لأوكرانيا، في أول محاكمة من نوعها في روسيا.

استحدثت روسيا في سبتمبر أيلول 2022 جريمة الاستسلام الطوعي، والتي يعاقَب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث إلى 10 سنوات.

وذكرت صحيفة كوميرسانت أن محكمة في جزيرة سخالين في أقصى شرق روسيا أدانت الجندي رومان إيفانيشين بتهمة الاستسلام الطوعي ومحاولة الاستسلام طواعية والفرار من الخدمة العسكرية.

ومن المقرر أن يقضي إيفانيشين، الذي أفادت التقارير بأنه ينفي جميع التهم، عقوبته في منشأة تحت حراسة مشددة.

وتمت محاكمته خلف أبواب مغلقة.

وذكرت الصحيفة أن إيفانيشين، وهو من عمال المناجم في سخالين ووصفته وسائل الإعلام المحلية بأنه من قدامى المحاربين خلال حروب روسيا في الشيشان، تم استدعاؤه في عام 2022 وقاتل في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.

وألقى جنود أوكرانيا القبض عليه في يونيو حزيران 2023، وظهر في مقطع مصور نُشر على الإنترنت وهو يندد بالحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا ويدعو الجنود الآخرين إلى الانشقاق.

ولم يتضح من تقرير صحيفة كومرسانت ما إذا كان قد تحدث مجبرا في المقطع المصور. وأفادت التقارير أن فريق محاميه طلب تبرئته مؤكدا عدم وجود دليل على ارتكابه أي جريمة.

وأفادت صحيفة كوميرسانت بأن إيفانيشين عاد إلى روسيا في عملية تبادل للأسرى في يناير كانون الثاني 2024 وخضع للتحقيق.