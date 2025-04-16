مخاوف الحرب التجارية تدفع الذهب لتجاوز 3290 دولاراً للأوقية

بلغت أسعار الذهب أعلى مستوى على الإطلاق اليوم الأربعاء بعد أن زاد ضعف الدولار وتصاعد التوتر التجاري ومخاوف النمو الاقتصادي العالمي الطلب على المعدن النفيس الذي يعد ملاذا آمنا.

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.9 بالمئة إلى 3287.79 دولار للأوقية (الأونصة) عند الساعة 06:48 بتوقيت غرينتش. وبلغ ذروة عند 3294.99 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة اثنين بالمئة تقريبا إلى 3304.20 دولار.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في (كيه.سي.إم تريد) “تضافر عوامل مثل انخفاض قيمة الدولار واستمرار العزوف عن المخاطرة يصب في صالح الذهب”.

وانخفض مؤشر الدولار 0.7 بالمئة مقابل العملات الرئيسية الأخرى، مما زاد من جاذبية الذهب لحاملي العملات الأخرى.

وفي ظل تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، أعلنت إنفيديا أمس الثلاثاء أنها ستتحمل تكاليف 5.5 مليار دولار بعد أن حدت الحكومة الأمريكية من صادرات شريحتها للذكاء الاصطناعي (إتش20) إلى الصين.

إضافة إلى ذلك، أمرت الصين شركات الطيران التابعة لها بعدم استلام أي شحنات إضافية من طائرات بوينج ردا على فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية 145 بالمئة على السلع الصينية.

وقال نيكولاس فرابل المدير العالمي للأسواق المؤسسية في إيه.بي.سي ريفاينري “المزيد من الغموض بسبب الرسوم الجمركية والمزيد من العناد من الإدارة الأمريكية وتأثير الرسوم الجمركية على السلع في دول ثالثة سيؤثر سلبا على الأرجح بسلاسل الإمداد العالمية” مما سيقدم دعما للذهب.

وينظر إلى الذهب تقليديا كملاذ آمن للاستثمار في أوقات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، وسجل مستويات قياسية مرتفعة متعددة هذا العام الذي قفز خلاله بأكثر من 25 بالمئة.

وقال برايان لان المدير الإداري لشركة جولد سيلفر سنترال للتداول في سنغافورة “سيظل الذهب قويا في ظل استمرار عدم اليقين”.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية، المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، سعيا لتشكيل رؤى عن الاقتصاد ومسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 32.56 دولار للأوقية وانخفض سعر البلاتين 0.5 بالمئة إلى 954.90 دولار وهبط البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 965.96 دولار.