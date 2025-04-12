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مخاوف من مقتل مئات بالسودان في هجوم للدعم السريع على معسكر زمزم

منذ 35 دقيقة
قوات الدعم السريع

قوات الدعم السريع

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قالت وزارة الخارجية السودانية ومنظمات إغاثة، اليوم السبت، إن مئات أصيبوا وقتلوا في هجوم مدمر شنته قوات الدعم السريع شبه العسكرية على معسكر زمزم للنازحين بالقرب من الفاشر، فيما وصفه البعض بأنه أحد أسوأ الانتهاكات منذ بدء الحرب.

وذكرت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في بيان أن الموجة الأولى من الهجمات المتعددة بدأت يوم الخميس واستمرت الهجمات حتى أمس الجمعة واليوم السبت، مما أدى إلى تدمير منازل وأسواق ومرافق للرعاية الصحية.

وقالت المنسقية إن الهجوم “خلف مئات القتلى والمصابين، غالبيتهم من النساء والأطفال”. ونددت المنسقية بالهجمات ووصفتها بأنه “جرائم حرب مكتملة الأركان وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم”.

وأضافت أن هجمات مماثلة على مخيم أبو شوك الأسبوع الماضي أسفرت عن مقتل 35 مدنيا. وجاء في بيانها أن “الوضع الإنساني في الفاشر ينحدر بسرعة نحو كارثة غير مسبوقة”، مشيرة إلى وقوع مجاعة ونقص الأدوية وانعدام الأمن التام.

    المصدر :
  • رويترز

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