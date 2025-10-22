الأربعاء 30 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 22 أكتوبر 2025 |
مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير الأمريكية تراجعت الأسبوع الماضي

منذ 35 دقيقة
مخزونات النفط الخام

قالت إدارة معلومات الطاقة، اليوم الأربعاء، إن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير انخفضت الأسبوع الماضي.

وأضافت أن مخزونات النفط الخام انخفضت 961 ألف برميل إلى 422.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 أكتوبر تشرين الأول مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لارتفاع 1.2 مليون برميل.

وقالت الإدارة إن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كوشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت 770 ألف برميل خلال الأسبوع.

وأضافت أن استهلاك الخام بالمصافي نما 600 ألف برميل يوميا، وزادت أيضا معدلات تشغيل المصافي 2.9 نقطة مئوية إلى 88.6 بالمئة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات البنزين الأمريكية انخفضت 2.1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي إلى 216.7 مليون برميل مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لانخفاض 0.8 مليون برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، تراجعت 1.5 مليون برميل في الأسبوع إلى 115.6 مليون برميل مقابل توقعات لانخفاض 1.9 مليون برميل.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام زاد الأسبوع الماضي 656 ألف برميل يوميا.

    المصدر :
  • رويترز

