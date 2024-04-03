مدته 10 سنوات.. فنلندا توقع اتفاقا أمنيا مع أوكرانيا

وقع الرئيس الفنلندي اليوم الأربعاء 3 نيسان/أبريل الجاري، اتفاقا أمنيا مدته عشر سنوات مع أوكرانيا في كييف، حيث قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إنه يعتقد أن روسيا تخطط لتعبئة 300 ألف جندي جديد للحرب بحلول يونيو/ حزيران.

لكن وكالات أنباء روسية نقلت عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله إن زعم الرئيس الأوكراني عن التعبئة الروسية الجديدة غير صحيح.

ويجعل الاتفاق الذي وقعه الرئيس ألكسندر ستوب وزيلينسكي من فنلندا ثامن بلد عضو بحلف شمال الأطلسي هذا العام يلتزم بالتعاون الأمني ​​طويل الأجل والدعم الدفاعي لكييف في معاركها للتصدي للقوات الروسية.

وانضمت فنلندا، التي تشترك في حدود طولها 1340 كيلومترا مع روسيا، إلى حلف شمال الأطلسي العام الماضي.

وقال ستوب إن فنلندا سترسل أيضا مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 188 مليون يورو (203 ملايين دولار) تتضمن دفاعات جوية وذخيرة من العيار الثقيل. وبذلك يصل إجمالي مساهمة فنلندا الدفاعية إلى نحو ملياري يورو خلال الحرب.

ولم يقدم زيلينسكي أي دليل يدعم زعمه عن التعبئة الروسية الجديدة، لكنه قال في المؤتمر الصحفي مع الرئيس الفنلندي في كييف “بوسعي القول إن روسيا تستعد لتعبئة 300 ألف عسكري بحلول الأول من يونيو حزيران”.

ونفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ديسمبر كانون الأول أن تكون هناك حاجة لأن تقوم موسكو بحملة تعبئة أخرى، وهو أمر سيكون حساسا من الناحية السياسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء إن أكثر من 100 ألف شخص وقعوا عقودا مع الجيش منذ بداية العام من بينهم نحو 16 ألفا في الأيام العشرة الماضية بعد الهجوم على قاعة حفلات قرب موسكو أسفر عن سقوط عدد كبير من المدنيين.