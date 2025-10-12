الأحد 20 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 12 أكتوبر 2025 |
مدغشقر: تحذيرات رئاسية من محاولة انقلاب وسط احتجاجات متصاعدة

عناصر الشرطة في مدغشقر

حذّرت رئاسة مدغشقر اليوم الأحد من “محاولة استيلاء غير قانوني وقسري على السلطة” في البلاد، وذلك بعد يوم من انضمام عناصر من الجيش إلى حركة احتجاجية بدأت في 25 سبتمبر الماضي، دون تقديم أي دليل على صحة التحذير.

وأشار البيان إلى أن جنوداً من وحدة كابسات، إحدى قوات النخبة التي ساعدت الرئيس أندريه راجولينا في الانقلاب على السلطة عام 2009، دعوا زملاءهم إلى عصيان الأوامر ودعم الاحتجاجات الشبابية.

وتعد هذه الاحتجاجات أكبر تحدٍ يواجه حكم راجولينا منذ إعادة انتخابه في 2023، حيث يطالب المحتجون بإصلاحات سياسية ومكافحة الفساد، وسط تصاعد التوترات بين الحكومة والشباب المتظاهرين.

