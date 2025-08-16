السبت 22 صفر 1447 ﻫ - 16 أغسطس 2025 |
مدفيديف: موسكو قدّمت شروطها لوقف القتال وواشنطن رفضت التصعيد

منذ ساعتين
الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف

ديمتري ميدفيديف

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إن القمة بين زعيمي الولايات المتحدة وروسيا في ألاسكا حمّلت كييف وأوروبا بشكل مباشر مسؤولية التوصل إلى نتائج في المفاوضات لإنهاء الصراع في أوكرانيا.

وأوضح مدفيديف في بيان على حسابه بمنصة “تلغرام”، السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرض بالتفصيل على نظيره الأمريكي دونالد ترامب شروط موسكو لإنهاء القتال في أوكرانيا.

وأشار إلى أن اللقاء الذي استمر نحو ثلاث ساعات أظهر أن ترامب رفض “على الأقل في الوقت الراهن” زيادة الضغوط على روسيا.

وأكد مدفيديف أن استئناف آلية الحوار على أعلى المستويات بين موسكو وواشنطن تم “بهـدوء ومن دون إنذارات أو تهديدات”.

كما شدّد على أن القمة أثبتت إمكانية إجراء مفاوضات غير مشروطة، حتى في ظل استمرار ما تسميه موسكو “العملية العسكرية الخاصة”.

وختم قائلاً: “الأهم أن الطرفين اتفقا على أن المسؤولية عن الوصول إلى نتائج مستقبلية في المفاوضات بوقف العمليات العسكرية تقع مباشرة على عاتق كييف وأوروبا”.

والجمعة، عقدت قمة بين ترامب وبوتين في ألاسكا، تحت عنوان “السعي لتحقيق السلام” واستمرت قرابة 3 ساعات.

وبحث الزعيمان وقف إطلاق النار المحتمل بين روسيا وأوكرانيا، والعلاقات الثنائية.

    المصدر :
  • الأناضول

