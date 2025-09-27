مدن عالمية تشهد مظاهرات واسعة دعماً لغزة ورفضاً للحرب الإسرائيلية

شهدت عدة مدن حول العالم مظاهرات واسعة دعما لغزة ورفضا للحرب الإسرائيلية على القطاع، ومطالبة بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، مع تجديد الاتهامات لتل أبيب بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.

وتظاهر آلاف الأشخاص في مدينة ليفربول البريطانية أمام محطة المدينة المركزية عشية انعقاد مؤتمر حزب العمال، رافعين الأعلام الفلسطينية ومرددين شعارات تدعو لوقف الإبادة الجماعية وتسليح إسرائيل من قبل الحكومة البريطانية.

وفي العاصمة الألمانية برلين، انطلقت مسيرة “كل العيون على غزة” من أمام مبنى البلدية باتجاه عمود النصر في حديقة تيرغارتن بمشاركة عشرات الآلاف. وردد المتظاهرون هتافات مثل “تحرير فلسطين” و”الحرية لفلسطين”، حاملين لافتات كتب عليها “أوقفوا المذبحة”.

وشارك في الدعوة إلى المظاهرة نحو 50 تنظيما، منها حزب اليسار ومنظمات حقوقية مثل العفو الدولية، مطالبين بوقف تصدير الأسلحة الألمانية لإسرائيل، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وفرض عقوبات أوروبية على تل أبيب.

وانتشر نحو 1800 شرطي لتأمين الفعالية، في حين قدّر المنظمون عدد المشاركين بأكثر من 30 ألف شخص.

كذلك، تجمع آلاف الأشخاص في مدينة دوسلدورف غربي ألمانيا في مسيرة لدعم غزة من محطة القطار الرئيسية مرورا بوسط المدينة، بمشاركة وفود جاءت بالحافلات من مناطق مختلفة في ألمانيا، وسط انتشار أمني مكثف.

ونُظمت الفعالية من قبل “التحالف الشعبي” تحت شعار: “لن ننسى غزة – الحرية لفلسطين ولكل الشعوب المضطهدة”.

رفض الإبادة بغزة

كما خرجت مظاهرة حاشدة في شوارع العاصمة الفرنسية باريس رفضا لما وصفه المشاركون بـ”الإبادة الجماعية في غزة”، وسط دعوات بأنه “بات من الواجبات الأخلاقية أن تمارس فرنسا ضغطا على إسرائيل لوقف الحرب على القطاع”.

وطالب المتظاهرون الحكومة الفرنسية بحماية أسطول الصمود، لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة ووقف حرب الإبادة المستمرة على القطاع.

أما في كيب تاون بجنوب أفريقيا، فتجمع أكثر من 3 آلاف متظاهر للمطالبة بقطع العلاقات التجارية والدبلوماسية مع إسرائيل وإغلاق سفارتها، في واحدة من أكبر المسيرات في المدينة منذ عدة أشهر.

وقد سلم المشاركون عريضة إلى البرلمان، ودعوا إلى فرض عقوبات على غرار ما فُرض سابقا على نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.

وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار تصاعد الغضب العالمي من حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، التي أسفرت حتى الآن عن استشهاد نحو 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 167 ألفا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة قتلت 442 فلسطينيا منهم 147 طفلا.