مدونون عسكريون: أوكرانيا تشن هجمات على كورسك الروسية

ضربة صاروخية روسية تدمر مبنى سكنيًا في دنبيرو بأوكرانيا

قال مدونون عسكريون روس “إن قوات أوكرانية هاجمت منطقة كورسك في غرب روسيا، اليوم الاثنين، بالصواريخ واخترقت الحدود ثم عبرت حقول الألغام بمركبات خاصة”.

وذكر مدون حرب روسي يدعى “رفونكور” على تطبيق تيليجرام “فجر العدو جسورا بالصواريخ خلال الليل وشن هجوما بالمدرعات في الصباح”.

وأضاف “بدأت مركبات إزالة الألغام شق طريقها عبر حقول الألغام، وتبعتها مركبات مدرعة محملة بالجنود. هناك معركة عنيفة تدور على الحدود”.

وأكد مدونون عسكريون آخرون الهجوم الأوكراني في كورسك، منهم مراسل التلفزيون الروسي ألكسندر سلادكوف.

ولم يعلق المسؤولون الأوكرانيون على إحراز أي تقدم، لكن ممثلي ادعاء قالوا إن القصف الروسي والهجمات بالقنابل الموجهة خلال النهار أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين في بلدات حدودية في منطقة سومي المجاورة.

ولم يصدر تعليق رسمي حتى الآن من روسيا، لكن مدونين عسكريين نشروا خرائط تظهر القوات الأوكرانية وهي تحاول التقدم عبر الحدود في منطقتين باتجاه تيوتكينو.

وقال الجيش الأوكراني اليوم الاثنين إن قواته قصفت وحدة قيادة للطائرات المسيرة الروسية بالقرب من تيوتكينو أمس.