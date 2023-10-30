الأثنين 15 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 30 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مديخر: المفاوضات مع الجيش السوداني تبشر بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار

منذ 51 ثانية
عناصر من قوات الدعم السريع- أرشيفية

عناصر من قوات الدعم السريع- أرشيفية

A A A
طباعة المقال

أعلن مستشار قائد قوات الدعم السريع في السودان، هارون مديخر، الاثنين، أن سير المفاوضات مع الجيش السوداني في مدينة جدة السعودية يبشر بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأضاف لوكالة أنباء العالم العربي: “أؤكد لكم أن لدينا الرغبة في وقف إطلاق النار”.

واستؤنفت يوم الخميس الماضي المفاوضات بين قوات الجيش والدعم السريع، والتي انطلقت في جدة في مايو برعاية سعودية أميركية، ونجحت في التوصل إلى عدد من الهدن قصيرة الأجل.

وأعلنت الهيئة الحكومية للتنمية في القرن الإفريقي (إيغاد) أن سكرتيرها التنفيذي يشارك في مفاوضات جدة إلى جانب وفود السعودية والولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي.

وقال مديخر إن المفاوضات “تسير بصورة ممتازة، ونعمل الآن على وقف إطلاق النار، وسيأتي بعده الملف الإنساني وإعادة بناء الثقة بين مكونات الشعب السوداني والمؤسسات العسكرية المتحاربة”.

وأضاف أن كل الشعب السوداني يترقب هذه المفاوضات الآن “لأنه يعتبرها الحل الأمثل للقضية السودانية”. وأعرب عن اعتقاده بأن كل القيادات السياسية والعسكرية تدعم هذه المفاوضات.

لكنه أبدى تخوفا مما وصفه بأنه “تلكؤ من قبل الجانب الثاني”، في إشارة إلى الجيش السوداني.

واعتبر مستشار قائد قوات الدعم السريع أن “القرار في الفترات السابقة لم يكن، ولا في هذه الفترة، في يد القوات المسلحة، بل في يد الذين اختطفوه من يدها”، على حد تعبيره.

وتابع: “أنصار النظام السابق (نظام الرئيس السابق عمر البشير) رافضون للمفاوضات وللتسوية في السودان”، معتبرا أنهم هم الذين أشعلوا الحرب الحالية.

لكنه استدرك أن هناك فصيلا داخل القوات المسلحة راغب في وقف الحرب، مضيفا “نتمنى أن يكون القرار بيد القوات المسلحة”.

وعلق مديخر الأمل على المفاوضات الحالية بقوله: “أي صراع في العالم انتهى في نهاية الأمر بمفاوضات وتسوية”. وأبدى تفاؤلا بإمكانية تحقيق تقدم إذا ما توفرت الإرادة، مؤكدا توفرها لدى قوات الدعم السريع.

واندلعت الحرب في السودان بين قوات الجيش والدعم السريع في 15 أبريل الماضي بعد توتر دام أسابيع بين الجانبين.

    المزيد من أخبار العالم

    وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان
    طوفان الأقصى
    صحيفة: ليبرمان حذر نتنياهو من خطط مرتبطة بهجوم 7 أكتوبر
    شاني لوك
    طوفان الأقصى
    المستشار الألماني: الأنباء عن وفاة شابة ألمانية إسرائيلية تظهر "وحشية" حماس
    امرأة حامل
    ربما قتلت زوجتي.. تركي يقتل زوجته الحامل أثناء شجار

    الأكثر قراءة

    العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
    طوفان الأقصى
    العالم الهولندي يعلق على حرب غزة: جريمة ارتكبتها دولة "لم تكن على الخريطة"
    الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورغان
    طوفان الأقصى
    الإعلامي البريطاني "بيرس مورغان" يسخر من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي
    من القصف على غزة
    طوفان الأقصى
    بالصورة.. "بيروت" تستشهد في فلسطين