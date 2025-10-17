الجمعة 25 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 17 أكتوبر 2025 |
مديرة صندوق النقد تأمل في اتفاق بين أمريكا والصين لتجنب تأثير القيود على المعادن الاستراتيجية

منذ 48 دقيقة
مديرة صندوق النقد الدولي

مديرة صندوق النقد الدولي

أعربت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، يوم الجمعة، عن أملها في توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق يحافظ على تدفق المعادن الاستراتيجية إلى الاقتصاد العالمي، محذرة من أن القيود المفروضة ستؤثر بشكل ملموس على النمو.

وقالت جورجيفا خلال مؤتمر صحفي في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي إن توقف تدفق هذه المعادن سيزيد حالة عدم اليقين ويضر بالنمو العالمي الذي يعاني بالفعل من ضعف. وأضافت أن الأداء الاقتصادي العالمي أقل مما ينبغي، مع استمرار وجود “سحابة مظلمة من عدم اليقين” تلوح في الأفق.

    المصدر :
  • رويترز

