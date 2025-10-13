مديرة صندوق النقد: سنواصل الضغط على مجموعة العشرين للتركيز على قضايا الديون

قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين “إن الصندوق سيواصل الضغط على مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى للتركيز على قضايا الديون المستمرة التي تثقل كاهل الاقتصادات النامية”.

وأضافت جورجيفا، خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية كان أقل من المتوقع، لكن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة.

ومضت قائلة “النمو بطيء، والديون مرتفعة، ومخاطر الركود المالي قائمة”، موضحة أن صندوق النقد الدولي يعمل مع البنك الدولي لدراسة أوضاع الدول التي تعاني من مشاكل في السيولة.