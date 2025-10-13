الأثنين 21 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 13 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مديرة صندوق النقد: سنواصل الضغط على مجموعة العشرين للتركيز على قضايا الديون

منذ 51 دقيقة
مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا

مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا

A A A
طباعة المقال

قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين “إن الصندوق سيواصل الضغط على مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى للتركيز على قضايا الديون المستمرة التي تثقل كاهل الاقتصادات النامية”.

وأضافت جورجيفا، خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية كان أقل من المتوقع، لكن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة.

ومضت قائلة “النمو بطيء، والديون مرتفعة، ومخاطر الركود المالي قائمة”، موضحة أن صندوق النقد الدولي يعمل مع البنك الدولي لدراسة أوضاع الدول التي تعاني من مشاكل في السيولة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

بورصة وول ستريت
وول ستريت تغلق على ارتفاع حاد بعد تصريحات ترامب عن الصين
العلم المصري
مصر: سنظل داعمين لحق الشعب الفلسطيني في العيش في دولة مستقلة
هجوم روسي يقطع الكهرباء عن 3 مناطق بخاركيف الأوكرانية
هجوم روسي يقطع الكهرباء عن 3 مناطق بخاركيف الأوكرانية

الأكثر قراءة

أضرار في جرافات في جنوب لبنان بعد غارات جوية إسرائيلية
تغيير قواعد اللعبة.. "اقتصاد الحزب الموازي" في مرمى إسرائيل
تظاهرة في لندن دعماً لغزة
غزة تلقّن إيران درساً!
بلدية تنورين
بعد قرار وزارة الصحة.. بلدية تنورين: لإعادة الفحوص سريعًا