مديرة منظمة التجارة العالمية تؤكد صعوبة إبرام اتفاقات تجارية دولية

عبرت نجوزي أوكونجو إيويلا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية عن تفاؤل حذر اليوم الأحد بأن ما يزيد على 100 من وزراء التجارة الذين يجتمعون في جنيف سيبرمون اتفاقا أو اثنين عالميين هذا الأسبوع، لكنها حذرت من أن المسار سيكون وعرا وصخريا.

وقالت المديرة العامة النيجيرية إن العالم تغير منذ آخر مؤتمر وزاري لمنظمة التجارة العالمية قبل نحو خمس سنوات.

وأضافت في مؤتمر صحفي قبل الاجتماع الذي يعقد بين يومي 12 و15 يونيو حزيران الجاري “أتمنى أن أقول ما هو أفضل. أصبح الأمر بالتأكيد أكثر تعقيدا”، مُدرجة جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا وأزمات الغذاء والطاقة الكبرى على أنها أجزاء من “أزمة كبرى متعددة المخاطر”.

وفي حديثها إلى الوزراء في الافتتاح، حثت المديرة العامة الوزراء على أن “يظهروا للعالم أن منظمة التجارة العالمية يمكنها اتخاذ الإجراء المناسب” وإنجاز اتفاقات تتعلق بموضوعات مثل خفض دعم الصيد وتوفير لقاحات كوفيد-19 والأمن الغذائي وتحديد مسار إصلاح منظمة التجارة العالمية نفسها.

وقالت “تقرير ما يتبقى يتطلب إرادة سياسية، وأنا أعلم أنها لديكم، لتوصيلنا إلى خط النهاية”.