مدير في "أدنوك" متفائل بشأن مراجعة الاتحاد الأوروبي للاستحواذ على كوفسترو

منذ 47 دقيقة
أدنوك للتوزيع

عبر كلاوس فرويليش، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، عن تفاؤله اليوم الاثنين بشأن المراجعة الجارية من جانب الاتحاد الأوروبي لعملية استحواذ أدنوك على شركة صناعة البلاستيك الألمانية كوفسترو، لكنه شدد على ضرورة أن يكون هناك توازن بين المتطلبات المشروعة والمطالب المفرطة.

وأضاف فرويليش لصحيفة هاندلسبلات الألمانية “نحن مستثمر استراتيجي طويل الأجل. ولهذا السبب أنا متفائل للغاية”.

وتابع في مقابلة نُشرت اليوم الاثنين “يجب أن يكون هناك توازن بين المتطلبات المشروعة والمطالب المفرطة. وبالطبع، هناك حدود لنا أيضا”.

  • رويترز

