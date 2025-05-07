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مذكرة احتجاج باكستانية ترفض الرواية الهندية حول أهداف القصف

منذ 52 دقيقة
آخر تحديث: 7 - مايو - 2025 11:05 صباحًا
الهند وباكستان - تعبيرية

الهند وباكستان - تعبيرية

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استدعت وزارة الخارجية الباكستانية القائم بالأعمال الهندي لتسليمه مذكرة احتجاج من السلطات الباكستانية على “الضربات غير المبررة” التي شنها الجيش الهندي ليلة الـ7 مايو/أيار الجاري، بحسب بيان صادر عن المكتب الصحافي لوزارة الخارجية الباكستانية.

ووفقًا للبيان الصحافي: “استُدعي القائم بالأعمال الهندي اليوم إلى وزارة الخارجية الباكستانية لتسليمه احتجاج باكستان الشديد على الضربات الهندية غير المبررة على عدة أماكن في باكستان وآزاد جامو وكشمير، وقد أسفرت هذه الضربات عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين، بينهم نساء وأطفال”.

وأضاف البيان “هذا العمل العدواني الصارخ من جانب الهند يُشكل انتهاكاً واضحاً لسيادة باكستان، ويتعارض هذا الإجراء مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والأعراف الراسخة التي تحكم العلاقات بين الدول”.

وبحسب البيان “رفضت باكستان بشدة مبررات الهند الواهية لسلوكها العدائي، وحُذِّر الجانب الهندي من أن مثل هذا السلوك المتهور يُشكل تهديداً خطيراً للسلام والاستقرار الإقليميين”.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الهندية أن القوات المسلحة أطلقت ليلة السابع من مايو عملية “سيندور” وضربت تسعة أهداف في باكستان والشطر الخاضع لسيطرة باكستان من كشمير.

وذكر البيان الهندي أن الضربات استهدفت مواقع “كان يتم من خلالها التخطيط لهجمات إرهابية ضد الهند وتوجيهها”، بحسب البيان.

وقالت وزارة الدفاع إن “هذه الخطوات تأتي في أعقاب الهجوم الإرهابي الوحشي في باهالغام، والذي قتل فيه 25 هندياً ومواطن نيبالي واحد”، بحسب تعبيرها.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، إن باكستان تحتفظ بحق اتخاذ إجراءات الرد، وأشارت القوات المسلحة الباكستانية إلى إسقاط خمس طائرات مقاتلة هندية.

    المصدر :
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