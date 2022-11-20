مروحيات وآليات.. إيران تدفع بتعزيزات عسكرية لمواجهة الاحتجاجات

أفادت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي وجماعات حقوقية بأن حكام إيران من رجال الدين كثفوا قمعهم للاحتجاجات المستمرة المناهضة للحكومة في المنطقة الكردية بالبلاد ونشروا قوات وقتلوا أربعة متظاهرين على الأقل اليوم الأحد.

واندلعت الاحتجاجات في أنحاء إيران بعد وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني (22 عاما) في سبتمبر أيلول في حجز لشرطة الآداب، وزادت حدتها في المناطق التي يعيش فيها غالبية الأكراد الإيرانيين البالغ عددهم زهاء عشرة ملايين نسمة.

وأظهرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي، لم تتمكن رويترز من التحقق من صحتها، قافلة آليات عسكرية تحمل قوات مدججة بالسلاح، في مدينة مهاباد غرب إيران على ما يبدو. وأمكن سماع أصوات أسلحة ثقيلة في العديد من المقاطع المصورة الأخرى.

وقالت منظمة هينجاو الحقوقية، ومقرها النرويج، إن طائرات هليكوبتر عسكرية نقلت أعضاء من الحرس الثوري لقمع الاحتجاجات في مدينة مهاباد الكردية التي يهيمن عليها السُنة.

وقُتل ما لا يقلّ عن 378 شخصًا بينهم 47 طفلًا في حملة قمع التظاهرات، وفق حصيلة جديدة نشرتها الأحد منظمة “إيران هيومن رايتس” ومقرها في أوسلو.

كما أشارت المنظمة إلى أن هؤلاء القتلى سقطوا في 25 محافظة من أصل 31، من بينهم 123 في سيستان بلوشستان.