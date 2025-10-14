مرشح المعارضة في الكاميرون يعلن فوزه ويطالب الرئيس بيا بالاعتراف بالهزيمة

أعلن مرشح المعارضة الكاميرونية عيسى تشيروما، أمس الاثنين، فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 أكتوبر، وحث الرئيس الحالي بول بيا على الاعتراف بالهزيمة واحترام إرادة الشعب.

وقال تشيروما في منشور على صفحته في فيسبوك من مسقط رأسه: “انتصارنا واضح ويجب احترامه… الشعب اختار، ويجب احترام هذا الخيار”. وأشاد بصمود الناخبين الذين تحدوا الترهيب وبقائهم في مراكز الاقتراع حتى وقت متأخر لحماية أصواتهم، كما شكر المرشحين الذين أرسلوا له تهنئة واعترفوا بنتيجة الانتخابات.

وحذر تشيروما من أن البلاد تواجه خيارين: إما قبول نتائج الانتخابات أو الانزلاق نحو اضطرابات قد تترك أثرًا طويل الأمد.

ولم تصدر الحكومة أي تعليق رسمي على إعلان تشيروما، فيما أكد وزير الإدارة المحلية بول أتانجا نجي أن إعلان النتائج من طرف واحد يعتبر “خيانة عظمى”، وأن المجلس الدستوري هو الجهة الوحيدة المخوّلة للمصادقة على النتائج النهائية، مع مهلة حتى 26 أكتوبر لإصدار القرار الرسمي.

ويذكر أن تشيروما (76 عاماً)، كان متحدثاً رسمياً باسم الحكومة ووزيراً للعمل، وانشق عن الرئيس بيا هذا العام، في حين يسعى بيا (92 عاماً) للفوز بولاية ثامنة بعد 43 عاماً في السلطة، وسط استياء شعبي متزايد بسبب الركود الاقتصادي وانعدام الأمن.