مرشح يميني لرئاسة رومانيا: روسيا لا تشكل تهديداً لحلف الأطلسي

قال السياسي الروماني اليميني المتشدد جورج سيميون، الذي من المتوقع فوزه في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المعادة التي ستُجرى يوم الأحد، إن روسيا لا تشكل تهديدا كبيرا لحلف شمال الأطلسي وإن الخطر الوحيد على الجناح الشرقي للحلف هو تفكيك الحلف نفسه.

ويتصدر القومي المتشكك في أوروبا استطلاعات الرأي قبل الجولة الأولى من التصويت في الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي بعد خمسة أشهر من إلغاء التصويت الأصلي بسبب تدخل روسي مزعوم، وهو ما تنفيه موسكو.

ويعارض سيميون (38 عاما) المساعدات العسكرية لأوكرانيا المجاورة، وينتقد قيادة الاتحاد الأوروبي، كما أنه دعم حركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى”.

وقال سيميون في مقابلة مع وكالة رويترز اليوم الجمعة “لا تملك روسيا القدرة على تشكيل تهديد كبير لأكبر تحالف عسكري في العالم… لهذا السبب فإن التهديد الوحيد هو التفكيك المحتمل لحلف شمال الأطلسي. وبالنسبة لرومانيا وبولندا ودول البلطيق، هذا تهديد أمني كبير”.