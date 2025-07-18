مرض شائع بين كبار السن يصيب ترامب دون تأثير على حياته

أعلن البيت الأبيض أمس الخميس أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مصاب بمرض القصور الوريدي المزمن بعدما خضع لفحص طبي بسبب تورم في أسفل الساقين وكدمات في اليدين.

وأعلنت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض، استنادا لتقرير من طبيب الرئيس الأميركي أن ترامب مصاب بقصور وريدي مزمن، وهي حالة شائعة خاصة لدى من تخطت أعمارهم السبعين.

كما أكدت أن صحة الرئيس الأميركي ضمن الحدود الطبيعية، مشيرة إلى أنه لم يُعثر على أي دليل على وجود جلطة وريدية عميقة أو مرض شرياني ولم تُرصد أي علامات لقصور القلب أو اختلال كلوي أو أمراض جهازية.

فماذا نعرف عن القصور الوريدي المزمن؟

القصور الوريدي المزمن هو أحد أمراض الأوردة الذي يحدث عندما تتضرر أوردة الساقين أو تضعف. ويُصيب عادة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عاماً، ويزداد الخطر مع التقدم في السن.

وقال الدكتور تود بيرلاند، جراح الأوعية الدموية ومدير قسم التدخلات الوعائية في مركز لانغون الصحي بجامعة نيويورك، “تعيد الأوردة الدم إلى القلب، ومن الشائع جداً مع مرور الوقت أن تفشل هذه الصمامات داخل الأوردة”، وفق ما نقلته صحيفة “نيويورك بوست”.

لكن مع مرور الوقت، تفقد هذه الصمامات قدرتها على إعادة الدم إلى القلب بكفاءة. ثم يبدأ الدم التجمع في أسفل الساقين، ما يؤدي إلى زيادة الضغط في الأوردة.

كما أضاف بيرلاند أن هذه الحالة وراثية، مضيفاً “إذا كان والدك أو والدتك مصابين بها، فمن المرجح أن تكون أنت مصاباً بها”.

وأوضح بيرلاند أن الحالة المرضية ليس لها أي تأثير عام على متوسط العمر المتوقع، وهي مسألة “تتعلق بجودة الحياة فقط”.

أعراض القصور الوريدي المزمن:

-تورم في الساقين أو الكاحلين

-شعور بضيق في عضلات الساق أو تشنجات مؤلمة في الساق وتشنجات عضلية

-إحساس بحرقة أو وخز أو حكة في الساقين

-ألم أثناء المشي

-تغير لون الجلد أو ملمسه، وغالباً ما يكون بالقرب من الكاحلين

– قرح في الساق بطيئة الشفاء

ويُصاب ما يصل إلى 40 في المائة من النساء و17 في المائة من الرجال بهذه الحالة.

ويزداد خطر الإصابة بهذا المرض إذا كان لديك تاريخ من جلطات الدم في الساق، أو الحمل، أو تاريخ عائلي للإصابة بهذه الحالة. كما أن التدخين والجلوس أو الوقوف لفترات طويلة والسمنة تزيد من فرص الإصابة بها.

حلول علاجية

ويُنصح المرضى غالباً بالحركة وعدم الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة. كما أن الجوارب الضاغطة التي تضغط على الساقين برفق تساعد على تدفق الدم وتُقلل التورم.

وحثّ بيرلاند: “عبر رفع الساقين فوق مستوى القلب، يُمكنك سحب الدم من الساقين والمساعدة في تخفيف التورم وبعض الانزعاج. كما تُساعد الجوارب الضاغطة أيضاً على ضغط الساقين ومنع تجمع الدم في الأطراف السفلية”.

أما في حال ظهور تقرحات أو مشاكل جلدية، يمكن أن تساعد الكريمات والمستحضرات والأدوية في تهدئة جفاف الجلد أو تشققه.

ولمن يعانون من أعراض أكثر حدة ولا يستجيبون لهذه الإجراءات، قد يوصي الأطباء باللجوء إلى تقنيات المعالجة بالليزر.