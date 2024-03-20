مسؤولة أممية: روسيا تخلق "مناخا من الخوف" لتعزيز سيطرتها على أراضي أوكرانيا

قالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لرصد حقوق الإنسان في أوكرانيا، دانييل بيل، لرويترز؛ إن روسيا تعزز بشكل غير قانوني سيطرتها على الأراضي الأوكرانية المحتلة من خلال خلق “مناخ من الخوف” بممارسات مثل الاعتقال التعسفي والقتل والتعذيب.

وفي حديثها قبل إصدار تقرير شامل لبعثة الأمم المتحدة لرصد حقوق الإنسان في أوكرانيا حول الأراضي التي احتلتها روسيا في غزوها الشامل منذ عام 2022، قالت بيل إن روسيا استخدمت الانتهاكات للحقوق لإجبار السكان المحليين على التعاون.

وقالت في مقابلة “هذه الإجراءات مجتمعة من المنع والمراقبة والقمع السياسي وقمع حرية التعبير والقيود على الحركة… خلقت مناخا من الخوف يمكن فيه لروسيا الاتحادية أن تفكك بشكل منهجي أنظمة الحكم والإدارة الأوكرانية”.

ولم ترد السلطات الروسية في موسكو على الفور على طلب من رويترز للتعليق على النقاط الرئيسية في تقرير الأمم المتحدة.

ونفت موسكو مرارا الاتهامات بأن قواتها ارتكبت فظائع أو هاجمت المدنيين عمدا خلال الغزو الذي تصفه بأنه “عملية عسكرية خاصة”.

واحتلت روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014، واحتلت جماعات انفصالية التابعة لها عاصمتين لإقليمين في شرق أوكرانيا في نفس العام. وأدى غزو عام 2022 إلى سيطرة موسكو على مساحات إضافية من الأراضي في شرق أوكرانيا وجنوبها.

وتسيطر روسيا حاليا على أكثر من 17 بالمئة من أراضي أوكرانيا، حيث لا يزال يعيش عدة ملايين من الأشخاص.