مسؤولة أوكرانية تزور الهند لأول مرة منذ اندلاع الحرب

قالت صحيفة “ذا هندو”، اليوم السبت، إن إمينا جباروفا، النائبة الأولى لوزير الخارجية الأوكراني، من المقرر أن تزور الهند بعد غد الاثنين، وأنها ستسعى للحصول على مساعدات إنسانية ومعدات لإصلاح البنية التحتية للطاقة التي تضررت خلال الحرب.

وأحجمت الهند، التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين هذا العام، عن إلقاء اللوم على حليفتها روسيا في الحرب على أوكرانيا وسعت إلى إيجاد حل دبلوماسي مع تعزيز مشترياتها من النفط الروسي.

وقالت الصحيفة إن جباروفا، التي ستصبح أول مسؤول حكومي أوكراني رفيع المستوى يزور الهند منذ اندلاع الحرب، ستدعو نيودلهي إلى توجيه “رسالة قوية من أجل السلام” إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي من المقرر أن يزور الهند في يوليو تموز لحضور قمة لمنظمة شنغهاي للتعاون وسيزورها مرة أخرى في سبتمبر أيلول لحضور قمة مجموعة العشرين.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر دبلوماسية: “تطلب أوكرانيا من الهند المزيد من المساعدات الإنسانية بما في ذلك الأدوية والمعدات الطبية ومعدات الطاقة لإصلاح البنية التحتية للطاقة التي تضررت خلال الحرب. ومن المتوقع أن يناقش الجانبان توصيل مثل هذا الدعم”.

وأضافت الصحيفة: “الترتيبات النهائية لزيارة جباروفا لا تزال قيد البحث.. ومن المتوقع أن تدعو جباروفا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لزيارة كييف”.

وتابعت: “جباروفا ستستفيض خلال محادثاتها مع الحكومة الهندية في عرض صيغة السلام الخاصة بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والمكونة من عشر نقاط وستدعو الهند إلى إضافة صوتها العالمي المهم للوصول إلى توافق في الآراء على هذه الصيغة”.

وذكرت الصحيفة أن أوكرانيا حريصة على تلقي دعوة للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين ودعوة زيلينسكي للتحدث إلى قادة المجموعة خلال القمة.