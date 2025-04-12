مسؤولة ببنك إنجلترا: تأثير رسوم ترامب الجمركية على التضخم غير واضح

قالت مسؤولة تحديد أسعار الفائدة في بنك إنجلترا المركزي ميغان جرين السبت إن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التضخم في بريطانيا غير واضح في حين أن التحركات غير المتوقعة للدولار تزيد من صعوبة هذا اللغز.

وأضافت جرين خلال جلسة نقاشية في مؤتمر منتدى دلفي الاقتصادي في اليونان أن من المرجح أن يؤثر ارتفاع الحواجز التجارية سلبا على النمو الاقتصادي في دول أوروبا.

وقالت “لكن الآثار المترتبة على التضخم غامضة إلى حد ما”، مشيرة إلى إمكانية تحويل الصادرات الصينية بعيدا عن الولايات المتحدة نحو أوروبا، وهو ما قد يدفع الأسعار إلى الانخفاض.

وأضافت أن الأمر الأكثر أهمية الذي يتعين مراقبته هو ما يحدث للعملات.

وقالت “الأهم فعليا هو أسعار الصرف، وهذا أمر صعب جدا لأن أسعار الصرف لم تتحرك خلال الأسبوع الماضي مثلما تشير النماذج… انخفضت قيمة الدولار بدلا من أن ترتفع، كما كان من المتوقع”.

وأضافت جرين أن قوة الدولار عادة ما تدفع التضخم إلى الارتفاع في البلدان الأخرى.