مسؤولة صومالية: إغلاق الوكالة الأميركية كان له "تأثير بالغ" على الاقتصاد

قالت هدن عثمان رئيسة بنك التنمية وإعادة الإعمار في الصومال الثلاثاء إن إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في وقت سابق من هذا العام أثر سلبا على اقتصاد البلاد وعائدات الضرائب.

وأضافت في قمة أفريقيا التي تستضيفها فاينانشال تايمز في لندن اليوم “أثر ذلك بشكل بالغ على ناتجنا المحلي في الصومال”.

وتابعت أن خفض المساعدات كان له تداعيات على الاقتصاد بطرق لم تتوقعها السلطات، إذ أضر بالنشاط الاقتصادي وأثر على العائدات التي تجنيها الحكومة من ضريبة المبيعات.

وخفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ميزانية المساعدات الخارجية للبلاد، وأغلق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في وقت سابق من هذا العام. وكانت الوكالة تدعم الصحة والتعليم والتنمية في أنحاء العالم.