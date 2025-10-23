مسؤولون أميركيون يزورون تل أبيب لتعزيز وقف إطلاق النار ومراقبة نتنياهو

نائب رئيس الولايات المتحدة جيه دي فانس يصل إلى مطار بن غوريون في اللد، إسرائيل، 21 أكتوبر 2025. رويترز

شهدت إسرائيل حراكًا دبلوماسيًا أميركيًا مكثفًا يهدف إلى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الجاري.

ويواصل نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس زيارته لتل أبيب، على أن يلتحق به وزير الخارجية ماركو روبيو اليوم الخميس للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غدًا الجمعة. وتأتي زيارة روبيو بعد مغادرة الموفدين الرئاسيين ستيف ويتكوف وصهر الرئيس السابق جاريد كوشنر.

وقال مسؤول أميركي رفيع إن الهدف من هذه الزيارات هو الحفاظ على زخم وقف إطلاق النار وتعزيز الاستقرار في غزة، بينما رأت مصادر إسرائيلية أن الحراك المكثف يهدف أيضًا إلى ممارسة ضغط مباشر على نتنياهو.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن وصول المسؤولين الأميركيين بشكل متتابع يمثل نوعًا من الرقابة المباشرة على رئيس الوزراء لمنع انهيار اتفاق غزة، فيما وصف الصحافي الإسرائيلي إيتمار إيشنر هذه الزيارات بأنها “رعاية بيبي” لمتابعة نتنياهو عن كثب.