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مسؤولون: اتفاقية دفاعية بين هذه الدول تساعد في مواجهة التوترات

منذ 17 ساعة
رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)

رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)

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قال مسؤولون كبار من ماليزيا وسنغافورة وأستراليا ونيوزيلندا وبريطانيا السبت إن الاتفاق المبرم بين دولهم منذ 51 عاما والمعروف باسم الترتيبات الدفاعية للقوى الخمس قوي ومهم لمواجهة التوترات المتصاعدة في المنطقة.

وبعد اجتماع على هامش حوار شانجريلا، قال المسؤولون في مؤتمر صحفي إن العلاقة بين الدول الأعضاء طيبة وإنهم يركزون على المستقبل حتى وسط التعقيدات الجيوسياسية المتزايدة.

وقال وزير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين إنه مع زيادة التوترات في المنطقة بشكل حاد ولا سيما بين الصين وحلفاء الولايات المتحدة ، فإن للاتفاقية أهمية كبيرة كقوة معتدلة.

وقال هشام الدين “أكثر ما يقلقني هو الحوادث غير المقصودة التي قد تخرج عن نطاق السيطرة وتصبح أكبر مما هي عليه.

“لو لم تكن هذه المنابر موجودة (الترتيبات الدفاعية للقوى الخمس) لما كانت هناك أي فرصة للتحكم في الحوادث التي تخرج عن نطاق السيطرة في بعض الأحيان”.

    المصدر :
  • رويترز

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