الخميس 5 ربيع الأول 1447 ﻫ - 28 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مسؤولون: مدينتان في باكستان مهددتان بالفيضانات في حال انهيار سد النهر

منذ ساعة واحدة
مدينتان في باكستان مهددتان بالفيضانات

مدينتان في باكستان مهددتان بالفيضانات

A A A
طباعة المقال

حذر مسؤولون، اليوم الخميس، من أن مدينتي شينيوت وحافظ اباد في شرق باكستان تواجهان خطر التعرض لفيضانات كارثية إذا انهار سد خاص بالري على نهر رئيسي بعدما تجاوز منسوب المياه طاقته الاستيعابية بسبب الأمطار الغزيرة.

تتعرض الهند وباكستان لأمطار موسمية غزيرة تسببت في سيول وارتفاع منسوب الأنهار وامتلاء السدود، مما أودى بحياة 60 شخصا هذا الشهر في كشمير الهندية، و ارتفع عدد القتلى في باكستان إلى 805 منذ أواخر يونيو حزيران.

وهناك خطر من اختراق مياه نهر تشيناب حاجز خرساني في قادر اباد بالبنجاب، والذي ينظم تدفقها نحو شبكة قنوات الري.

ووصف أحد الخبراء المختصين في الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الوضع بأنه “أزمة”، محذرا من أن انهيار السد قد يجرف بلدات يقطنها أكثر من 2.8 مليون شخص.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له التحدث لوسائل الإعلام، أن منسوب المياه بدأ الانحسار في ظل إشراف من الخبراء والسلطات، لكنه لا يزال فوق مستويات الخطر.

وقالت السلطات الباكستانية إنها أجلت أكثر من 210 آلاف من سكان القرى من مناطق قرب أنهار رافي وسوتليج وتشيناب، التي تتدفق من الهند، بعد أمطار غزيرة ضربت منطقة جامو الشمالية وأودت بحياة 60 شخصا هذا الشهر.

وذكر مسؤولون باكستانيون اليوم أن الهند أصدرت تحذيرها الثالث من الفيضانات منذ يوم الأحد، وهذه المرة لنهر سوتليج، في حين كان التحذيران السابقان يتعلقان بالمياه المتجهة إلى باكستان على نهر رافي.

ولم ترد وزارة الموارد المائية الهندية بعد على طلب رويترز للتعليق.

وقالت مريم أورنجزيب الوزيرة في حكومة إقليم البنجاب إن 12 شخصا لقوا حتفهم هذا الأسبوع.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
أردوغان: تركيا مستعدة للمساعدة في ترتيب محادثات بين روسيا وأوكرانيا
وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي. رويترز
بريطانيا تستدعي سفير روسيا إثر استهداف كييف بصواريخ وطائرات مسيرة خلال الليل
شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)
أدنوك تطرح للبيع 3% من حصتها في وحدة الخدمات اللوجستية

الأكثر قراءة

نائبة المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس
صورة.. بعد طوني المندلق "أورتاغوس" مع إيلي صعب
عناصر من الجيش اللبناني
واشنطن حسمت أمرها.. ومصادر خليجية: "لن نطأ لبنان قبل نزع السلاح"
رئيس مجلس النواب ​نبيه بري
نبيه بري محبط: أتونا بعكس ما وعدونا به!