مسؤولو مالية مجموعة العشرين قريبون من التوافق على موقف بشأن التجارة

عبر مسؤولو مالية دول مجموعة العشرين عن تفاؤلهم بالتوصل إلى توافق على موقف مشترك بشأن التجارة والتحديات العالمية، اليوم الجمعة، على الرغم من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وألقت بظلالها على اجتماعهم.

وفشلت مجموعة العشرين في التوصل إلى موقف مشترك عندما اجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في فبراير شباط، مما أثار استياء جنوب أفريقيا المضيفة.

وسيعد التوصل إلى اتفاق في الوقت الحالي خطوة كبيرة على الرغم من أن بيانات مجموعة العشرين ليست ملزمة.

وقال وزير المالية الكندي فرانسوا فيليب لرويترز مساء أمس الخميس إنه متفائل بحذر بأن الاجتماع في مدينة دربان الساحلية سيخرج عنه بيان نهائي.

وعبر مسؤول من دولة أخرى في مجموعة العشرين، طلب عدم نشر اسمه، عن تفاؤله أيضا.

تهدف جنوب أفريقيا إلى الترويج لجدول أعمال أفريقي يشمل موضوعات ارتفاع كلفة رأس المال وتمويل جهود مواجهة تغير المناخ.

سعى المندوبون في الاجتماع إلى الاتفاق على النص المتعلق بالتحديات الاقتصادية العالمية، ومنها حالة عدم اليقين الناجمة عن التوتر التجاري، بالإضافة إلى صياغة بخصوص تمويل المناخ.

وقال اثنان من المندوبين إن التحدي كان يتمثل في تحديد اللغة التي ستقبلها واشنطن، وهي مهمة ازدادت صعوبة بسبب غياب وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن الاجتماع.

تغيب بيسنت أيضا عن اجتماع كيب تاون في فبراير شباط، والذي لم يحضره عدد من المسؤولين من الصين واليابان وكندا، على الرغم من أنه من المقرر أن تتولى واشنطن الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين في ديسمبر كانون الأول.

ويغيب عن اجتماع دربان وزراء مالية البرازيل والصين والهند وفرنسا وروسيا والصين.