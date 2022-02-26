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مسؤول ألماني: فصل روسيا عن نظام “سويفت” له أثر سلبي

26 - فبراير - 2022
نظام سويفت المالي

نظام سويفت المالي

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قال مسؤول ألماني، السبت، إن العقوبات الموجهة ضد روسيا يجب أن تكون محددة، لأن فصلها المحتمل عن نظام “سويفت” المالي، سيكون له تأثير سلبي على الأفراد.

وأضاف المدير التنفيذي للجنة الشرقية للاقتصاد الألماني مايكل هارمز في تصريحات لإذاعة “دي إل إف”: “أود أن أقول أنه كلما كانت العقوبات أكثر استهدافاً، كان ذلك أفضل، لأن فصل موسكو عن نظام سويفت سيؤثر على العديد من الأفراد والقضايا الإنسانية. لهذا فإن العقوبات المستهدفة هي الأفضل دائماً”.

يُشار إلى أن اللجنة الشرقية تجمع بين الشركات الألمانية التي تعمل في أوروبا الشرقية، والمناطق التي كانت تحت حكم الاتحاد السوفيتي سابقاً.

وبدأت الولايات المتحدة وحلفاء أوروبيون، تحركات لإقصاء روسيا من نظام “سويفت” للمدفوعات العالمية بين البنوك، في جولة أخرى من العقوبات التي تهدف إلى وقف العملية الروسية في أوكرانيا.

وقال مسؤولون أميركيون وأوروبيون، إن هذه الخطوة قد تحدث في الأيام المقبلة، بعد أن خفف مسؤولون في ألمانيا وإيطاليا من معارضتهم لإقصاء روسيا من شبكة المدفوعات الدولية الرئيسية في العالم، حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.
وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، الجمعة، إن استبعاد روسيا من نظام “سويفت” قد يكون جزءاً من جولة أخرى من العقوبات.

وقال منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن قراراً بشأن استبعاد روسيا من نظام “سويفت” قد يصدر في “الأيام المقبلة”.

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