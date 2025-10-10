مسؤول أمريكي: الحكومة الأمريكية بدأت تسريح موظفين اتحاديين خلال الإغلاق الحكومي

بدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسريح موظفين اتحاديين اليوم الجمعة خلال الإغلاق الحكومي، فيما وصف متحدث باسم مكتب الميزانية في البيت الأبيض عمليات التسريح بأنها “كبيرة” من حيث العدد.

وأكدت وزارة الصحة الأمريكية أن بعض موظفيها تلقوا إشعارات بتسريحهم.

وكتب مدير إدارة الميزانية في البيت الأبيض راسل فوت على وسائل التواصل الاجتماعي “بدأت عمليات التسريح من العمل”، دون أن يقدم أي تفاصيل أخرى.

وهدد ترامب مرارا بفصل عاملين اتحاديين خلال أزمة الإغلاق، التي دخلت يومها العاشر اليوم الجمعة، وأشار إلى أن إدارته ستستهدف في المقام الأول “الوكالات الديمقراطية”.

وأمر ترامب بتجميد ما لا يقل عن 28 مليار دولار من أموال البنية التحتية لنيويورك وكاليفورنيا وإيلينوي، وجميعها تضم عددا كبيرا من الناخبين الديمقراطيين ومنتقدي الإدارة الأمريكية.

ويحظى الجمهوريون بالأغلبية في مجلسي الكونجرس لكنهم يحتاجون إلى سبعة أصوات ديمقراطية على الأقل للتصديق على إجراء تمويل مؤقت في مجلس الشيوخ، إذ يتمسك الديمقراطيون بتمديد الدعم للأمريكيين الذين يستفيدون من التأمين الصحي عبر برنامج حكومي.

وقال مدير إدارة الاتصالات بوزارة الصحة أندرو نيكسون إن موظفين في أقسام متعددة بالوزارة تلقوا إشعارات بتسريحهم.

ويعمل 78 ألفا من موظفي الوزارة في إدارة برامج التأمين الصحي الكبرى ورصد تفشي الأمراض وتمويل البحوث الطبية وأداء مجموعة واسعة من المهام الصحية الأخرى.