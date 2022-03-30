مسؤول أمريكي: بوتين “مضلل” بشأن ضعف أداء الجيش الروسي بأوكرانيا

قال مسؤول أمريكي، اليوم الأربعاء، نقلا عن معلومات مخابرات رُفعت عنها السرية، إن مستشاري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يضللونه بشأن الأداء السيء للجيش الروسي في الحرب في أوكرانيا ومدى الضرر الذي تلحقه العقوبات الغربية باقتصاد روسيا.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: “نعتقد أن بوتين يتلقى معلومات خاطئة من مستشاريه بشأن مدى ضعف أداء الجيش الروسي وكيف أن الاقتصاد الروسي يصاب بالشلل بسبب العقوبات، لأن كبار مستشاريه خائفون جدا من إبلاغه بالحقيقة.”

وقصفت القوات الروسية مدينة محاصرة في شمال أوكرانيا، اليوم الأربعاء، بعد يوم من تعهدها بتقليص العمليات هناك، في حين وصفت كييف وحلفاؤها الغربيون الانسحاب الروسي من مناطق قرب العاصمة الأوكرانية بأنه حيلة لإعادة تجميع الغزاة لصفوفهم بعد أن منيوا بخسائر فادحة.

وبعد نحو 5 أسابيع على الغزو الذي لم يتمكن حتى الآن من السيطرة على أي مدينة كبيرة، قالت روسيا إنها ستقلص العمليات بالقرب من مدينة كييف ومدينة تشيرنيهيف الشمالية “لزيادة الثقة المتبادلة” من أجل محادثات السلام.

لكن فلاديسلاف أستروشينكو رئيس بلدية تشيرنيهيف قال إن القصف الروسي اشتد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وإن أكثر من 100 ألف شخص محاصرون داخل المدينة وليس لديهم ما يكفي من طعام وإمدادات طبية إلا لأسبوع آخر تقريبا.

وكان مصدر في الرئاسة الفرنسية صرح أمس الثلاثاء بأن الرئيس إيمانويل ماكرون طالب نظيره الروسي فلاديمير بوتين بإعلان هدنة إنسانية في مدينة ماريوبول (جنوب شرق)، في المقابل ذكر الكرملين أن بوتين شدد لماكرون على ضرورة تسليم الأوكرانيين بماريوبول سلاحهم أولا من أجل تسوية الوضع الإنساني.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية إن الروس لم يكونوا مستعدين ولا قادرين على السيطرة على كييف، مضيفة “لم نر ما يؤكد أن وحدات من الجيش الروسي بدأت تنسحب من جبهات القتال حول كييف”.