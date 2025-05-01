مسؤول أمريكي: قد يتم التوصل إلى بعض الاتفاقات التجارية خلال أسابيع

قال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير يوم الأربعاء إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتوقع إبرام اتفاقات أولية بشأن الرسوم الجمركية مع بعض الشركاء التجاريين في غضون أسابيع، وذكر أنه لا تجري حاليا محادثات رسمية مع الصين.

وأوضح لقناة فوكس نيوز أن إدارة ترامب تركز على الصفقات “محددة الأهداف” التي تركز على زيادة وصول الصادرات الأمريكية للأسواق فضلا عن خفض الرسوم الجمركية والحواجز التجارية غير الجمركية وتعزيز الأمن الاقتصادي الأمريكي.

وأضاف “أعتقد أنه ستكون لدينا صفقات قريبا… ولأنني المفاوض فأنا لا أرغب في التفاوض علنا، لكنني أقول إننا نتحدث عن أسابيع وليس عن أشهر من أجل الإعلان عن بعض الصفقات الأولية”.

وقال إنه سيلتقي بممثلين عن اليابان وجيانا والسعودية يوم الخميس ثم سيلتقي بممثلين عن الفلبين يوم الجمعة. وأشار إلى تعاون وثيق مع كوريا الجنوبية وبريطانيا.

وقال إنه بالنظر لتسجيل عجز تجاري قياسي بلغ 1.2 تريليون دولار العام الماضي فإن الولايات المتحدة سترغب في الإبقاء على مستوى معين من الرسوم الجمركية المرتفعة “حتى يتم حل هذه المشكلة”.

وأضاف أنه لا تجري أي محادثات رسمية مع الصين. وأكد أن إدارة ترامب تريد تجارة عادلة مع بكين.