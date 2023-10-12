الخميس 27 ربيع الأول 1445 ﻫ - 12 أكتوبر 2023 |
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مسؤول أمريكي: وزير الدفاع سيزور إسرائيل غدا الجمعة

منذ 23 ثانية
وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن

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قال مسؤول أمريكي إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن سيزور إسرائيل غدا الجمعة وسيجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء آخرين في الحكومة.

وقال مسؤول أمريكي كبير للصحفيين طالبا عدم ذكر اسمه “يتطلع إلى التحدث باستفاضة مع الزعماء الإسرائيليين حول تخطيطهم للعمليات وأهدافهم في هذا الصراع”.

وأضاف المسؤول “سيبحث الوزير أوستن احتياجات إسرائيل من المساعدات الأمنية هناك”.

وكان في وقت سابق قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الجيش الأمريكي لا يضع شروطا على مساعداته الأمنية لإسرائيل، مضيفا أن واشنطن تتوقع من جيش إسرائيل المحترف أن “يفعل الصواب”.

وسارعت الولايات المتحدة بإرسال دفاعات الجوية وذخيرة إلى إسرائيل لمساعدتها في قتالها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في أعقاب هجومها المدمر على إسرائيل في مطلع الأسبوع.

    المصدر :
  • رويترز

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