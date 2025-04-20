مسؤول أممي: رفع العقوبات عن سوريا ضروري لتحقيق النمو والاستثمار

في ظل استعداد وفد سوري رفيع للسفر إلى واشنطن الأسبوع المقبل لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، عبد الله الدردري، أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يخطط لتقديم مساعدات بقيمة 1.3 مليار دولار إلى سوريا على مدار ثلاث سنوات، بهدف دعم إعادة بناء البنية التحتية وتعزيز الشركات الناشئة الرقمية.

وأضاف الدردري، الذي يشغل أيضا منصب المدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن الاستثمار في سوريا يُنظر إليه على أنه “منفعة عامة على الصعيد العالمي”، وفق ما نقلت كالة رويترز.

الذكاء الاصطناعي

كما أوضح أن “الخطة الكاملة على مدار ثلاث سنوات تبلغ 1.3 مليار دولار. وأضاف أن المساعدات قد تشمل إدخال الذكاء الاصطناعي ووضع برامج للحماية الاجتماعية وإعادة بناء البنية التحتية.

وشدد على ضرورة جمع أموال من مصادر مختلفة مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وكذلك من الدول الأخرى في المنطقة.

رفع العقوبات

إلى ذلك، أوضح أن العقوبات لا تزال “عائقا كبيرا” أمام مسار النمو في سوريا. وأضاف أن البلاد بحاجة إلى استثمارات ومساعدات فنية وغيرها بعشرات المليارات من الدولارات، وهذا لا يمكن تحقيقه في ظل فرض مثل هذه العقوبات الضخمة”. ودعا إلى “رفع العقوبات بشكل شامل”.

كما أشار إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حصل على إعفاء من العقوبات من وزارة الخزانة الأميركية لجمع ما يصل إلى 50 مليون دولار لإصلاح محطة دير علي لتوليد الكهرباء جنوبي دمشق.

فيما كشفت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز أن البنك الدولي يدرس تقديم منح بمئات الملايين من الدولارات لتحسين شبكة الكهرباء في سوريا ودعم القطاع العام.

ومنذ الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد العام الماضي بعد حرب أهلية استمرت قرابة 14 عاما، دعت الإدارة السورية الجديدة المجتمع الدولي إلى رفع العقوبات التي فرضت على دمشق خلال حكمه.

لكن حتى الآن، لا يزال معظم تلك العقوبات سارياً، إذ تشترط الولايات المتحدة ودول غربية أخرى على السلطات الجديدة إظهار التزامها بالحكم السلمي والشامل.

يشار إلى أن حقوق السحب الخاصة التي تملكها سوريا لدى صندوق النقد الدولي تبلغ 563 مليون دولار. لكن استخدام هذه الأموال يتطلب موافقة أعضاء بالصندوق يملكون 85 بالمئة من إجمالي الأصوات، ما يمنح الولايات المتحدة، التي تملك 16.5 بالمئة من الأصوات، حق النقض الفعلي.