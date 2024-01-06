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مسؤول أممي كبير يدق ناقوس الخطر: غزة باتت مكانا "للموت واليأس"

منذ 14 ثانية
جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة

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حذر منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة “مارتن غريفيث” من تحول قطاع غزة “بكل بساطة إلى مكان غير صالح للسكن”، وذلك بعدما دمره القصف الإسرائيلي الكثيف المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي

وقال مارتن غريفيث في بيان “بعد ثلاثة أشهر من هجمات السابع من أكتوبر الفظيعة، باتت غزة مكانا للموت واليأس”، و”يواجه (سكانها) تهديدات يومية على مرأى من العالم”.

وأضاف غريفيث “حان الوقت ليفي الأطراف بكل التزاماتهم بموجب القانون الدولي، ويشمل ذلك حماية المدنيين وتلبية حاجاتهم الأساسية والإفراج فورا عن جميع الرهائن”.

وتابع “نواصل المطالبة بإنهاء فوري للنزاع، ليس من أجل سكان غزة وجيرانها المهددين فحسب، بل من أجل الأجيال المقبلة التي لن تنسى أبداً تسعين يوماً من الجحيم والهجمات على المبادئ الإنسانية الأساسية”.

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