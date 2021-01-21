الأحد 1 صفر 1444 ﻫ - 28 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مسؤول أمني عراقي يتهم داعش بالوقوف وراء الهجوم الانتحاري وسط بغداد

21 - يناير - 2021
تفجير مزدوج استهدف سوق شعبي وسط بغداد

تفجير مزدوج استهدف سوق شعبي وسط بغداد

A A A
طباعة المقال

اتهم المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في الجيش العراقي اللواء تحسين الخفاجي تنظيم داعش بالوقوف وراء الهجوم الانتحاري المزدوج الذي استهدف منطقة تجارية مكتظة وسط بغداد الخميس وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقال الخفاجي في تصريح خاص لقناة “الحرة” إن “تنظيم داعش هو المسؤول عن التفجيرين الانتحاريين اللذين وقعا في بغداد اليوم”، مضيفا أن “الأجهزة الأمنية مستمرة في ملاحقة الجناة ومن قدم العون لهم وساعدهم”.

وشدد الخفاجي أن تنظيم داعش “مرفوض داخليا، والموجودون الآن هم خلايا نائمة لا قدرة لها على مواجهة القوات العراقية”.

وقتل 32 شخصا وأصيب 110 آخرون بجروح في تفجيرين انتحاريين وسط بغداد، في اعتداء أوقع أكبر عدد من الضحايا في العاصمة العراقية منذ ثلاث سنوات.

ووقع الاعتداء في سوق للملابس المستعملة “البالة” في ساحة الطيران التي غالبا ما تعج بالمارة وشهدت قبل ثلاث سنوات تفجيرا انتحاريا أوقع 31 قتيلا.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية العراقية أن انتحاريا أول فجر نفسه في السوق “بعد أن ادعى أنه مريض فتجمع الناس حوله”، مضيفا أن الانتحاري الثاني فجر نفسه “بعد تجمع الناس لنقل الضحايا الذين أصيبوا في التفجير الأول”.

دوي الانفجار سمع في كل أنحاء العاصمة، حيث انتشر جنود في الساحة بكثافة وأغلقوا الطرق المؤدية الى مكان الانفجار.

واعترف مسؤول استخباراتي رفض الكشف عن اسمه، بحدوث خرق. وقال لوكالة فرانس برس “كنا في حالة تأهب لاحتفالات نهاية العام وتوقعنا وقوع هجمات، وفي النهاية لم يحدث شيء. خذلنا حذرنا”.

وأغلب الضحايا الذين سقطوا هم من الباعة الذي يحاولون كسب لقمة العيش في بلد يمر بأسوأ أزمة اقتصادية، على خلفية انخفاض أسعار النفط والتراجع الحاد في قيمة العملة

ويأتي الاعتداء في وقت تناقش السلطات تنظيم انتخابات تشريعية، وهو استحقاق غالبا ما يترافق مع أعمال عنف في العراق.

    المصدر :
  • الحرة

المزيد من أخبار العالم

مجلس الدوما الروسي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
الدوما: لا تفاوض مع كييف إلا بعد استسلام غير مشروط
لتعزيز العلاقات.. جولة لوزير الدفاع الأسترالي إلى هذه البلدان
اشتباكات في مخيم جنين (أرشيف)
إصابة 3 فلسطينيين برصاص العدو الإسرائيلي في جنين

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

جورج الراسي
الطب الشرعي يكشف ملابسات وفاة جورج الراسي
جورج الراسي
بالصور والفيديو: حادث مأساوي يودي بحياة الفنان جورج الراسي
العاصمة الليبية طرابلس تشهد اشتباكات بين مجموعات مسلحة
اشتباكات طرابلس الدامية.. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 23 قتيلا و140 جريحا