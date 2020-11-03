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مسؤول أمني كبير.. علينا التحلي بالصبر بشأن موعد نتائج الانتخابات الأمريكية

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 3 - نوفمبر - 2020 8:39 مساءً
دونالد ترامب وجو بايدن

دونالد ترامب وجو بايدن

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حض كبير مسؤولي الأمن الداخلي في إدارة الرئيس دونالد ترامب الناخبين على التحلي بالصبر خلال انتظار نتيجة الانتخابات في أعقاب تقارير ذكرت أن الرئيس يمكن أن يسارع للإعلان عن فوزه.

وقال القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي تشاد وولف إن “على الناخبين التحلي بالصبر خلال انتظار نتيجة انتخابات هذا العام”.

وأضاف “من المهم الإدراك أن هذه العملية قد تتطلب وقتا”.

وذكرت تقارير أن ترامب أبلغ مقربين أنه سيعلن فوزه في ساعة متأخرة الثلاثاء في حال بدا أنه يتقدم نتيجة الانتخابات، علما بأنه نفى تلك المزاعم.

ومع بدء التصويت قال لفوكس نيوز إن “لا سبب للقيام بألاعيب” حول إعلان الفوز بشكل سابق لأوانه.

وقال مسؤولون في العديد من الولايات إن فرز الأعداد الكبيرة من بطاقات التصويت البريدي يمكن أن يستغرق يوما إضافيا وربما ثلاثة أيام.

وذكر وولف في لقاء صحافي أن منظومات الانتخابات الأميركية تبقى “مقاومة” رغم محاولات دول أجنبية مثل إيران وروسيا لقرصتنها والحصول على معلومات خاصة بالناخبين.

وقال وولف “ليس لدينا ما يشير إلى نجاح لاعب أجنبي في إضعاف الأصوات الفعلية في هذه الانتخابات أو التأثير عليها. لكننا نلتزم الحذر الشديد”.

من جهته أكد كريس كريبز، رئيس وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية المكلفة أمن الانتخابات، ثقته بأن نتائج الانتخابات التي لن تبدأ بالظهور قبل مساء الثلاثاء، ستكون في مأمن.

لكنه حذر من أنه لا يزال هناك متسع من الوقت كي يحاول أشخاص عرقلة الانتخابات، أو لحدوث أعطال في تكنولوجيا التصويت.

وقال كريبز “قد تكون هناك فعاليات أو أنشطة أو جهود أخرى للتدخل وتقويض الثقة بالانتخابات”.

وأضاف “أطلب من جميع الأميركيين التحلي بالصبر، والتعاطي مع جميع الادعاءات المثيرة وغير المؤكدة بتشكيك”.

ويدلي الأميركيون الثلاثاء بأصواتهم في أجواء توتر كبير للاختيار بين بايدن وترامب الذي يأمل بالفوز بولاية ثانية رغم تخلفه في استطلاعات الرأي، في انتخابات رئاسية تاريخية تشهد انقساما حادا.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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