مسؤول أمني لـ"رويترز": أوكرانيا تستهدف مصنع أسلحة روسيا

رجال الإنقاذ يعملون في موقع مبنى سكني أصيب بضربة صاروخية روسية يوم أمس، وسط الهجوم الروسي على أوكرانيا، في سومي، أوكرانيا، 25 مارس/آذار 2025. رويترز

قال مسؤول في جهاز الأمن الأوكراني لرويترز، اليوم الأربعاء “إن الجهاز مسؤول عن شن ضربة بطائرة مسيرة على منشأة لتصنيع الأسلحة في روسيا”.

وأضاف المسؤول أن الضربة استهدفت مصنع موروم لتصنيع الأسلحة على بعد 300 كيلومتر شرقي موسكو، والذي يشير تصنيف الاتحاد الأوروبي للعقوبات إلى أنه ينتج مكونات للذخيرة العسكرية.

من جهة أخرى، قال قائد الجيش الأوكراني أوليكساندر سيرسكي اليوم إن القوات الروسية زادت بشكل كبير من كثافة أنشطتها القتالية في شرق أوكرانيا.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام في الفترة من الثامن إلى العاشر من مايو أيار بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار الاتحاد السوفيتي وحلفائه في الحرب العالمية الثانية. ويريد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقفا فوريا لإطلاق النار يستمر 30 يوما على الأقل.

وكتب سيرسكي على تيليغرام “رغم التصريحات الصاخبة عن الاستعداد لوقف إطلاق النار خلال العطلات في مايو، زاد المحتلون (القوات الروسية) بشكل كبير من كثافة العمليات القتالية، وركزوا جهودهم باتجاه بوكروفسك”.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من الوضع في ساحة المعركة، بما في ذلك كثافة العمليات القتالية الروسية.

ومنذ أشهر تحاول القوات الروسية، التي بدأت غزوها واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير شباط 2022، تطويق مدينة بوكروفسك في شرق أوكرانيا، وهي مركز لوجستي، لكن المقاومة الأوكرانية أبطأت تقدمها في المنطقة.

وترى موسكو أن السيطرة على بوكروفسك تشكل نقطة انطلاق مهمة لدمج منطقة دونيتسك الأوكرانية بأكملها في روسيا. وتسيطر موسكو فعليا على معظم المنطقة.

وترفض كييف وحلفاؤها مطالب روسيا بالسيادة على المنطقة باعتبارها غير قانونية ويتهمون موسكو بشن حرب استعمارية.