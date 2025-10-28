مسؤول أميركي: ترامب ورئيس أوزبكستان سيلتقيان الأسبوع المقبل

قال نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لانداو الثلاثاء بعد لقائه مسؤولين في أوزبكستان إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوزبكي شوكت ميرضيائيف سيلتقيان في واشنطن الأسبوع المقبل.

وكتب لانداو في منشور على منصة إكس بعد اجتماعات في أوزبكستان أن “من المتوقع أن تساعد (الزيارة) في تمهيد الطريق لعقد اجتماع مهم بين رئيسينا الأسبوع المقبل في واشنطن”.

ولم يرد ممثلو البيت الأبيض حتى الآن على طلب للتعليق على الاجتماع.

ونقل مكتب رئيس قازاخستان قاسم جومارت توكاييف في منشور على تيليجرام عن الرئيس قوله في مطلع الأسبوع إنه سيشارك في قمة ستنعقد بين الولايات المتحدة ودول آسيا الوسطى بواشنطن يوم السادس من نوفمبر تشرين الثاني.

ويقوم ترامب بجولة في آسيا هذا الأسبوع، ويتضمن جدول أعماله اجتماعا يوم الخميس مع الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي سعى إلى التودد لأوزبكستان.

وقال ترامب الشهر الماضي إن الخطوط الجوية الأوزبكية وقعت الشهر الماضي صفقة بثمانية مليارات دولار تقريبا مع شركة بوينج الأمريكية لشراء ما يصل إلى 22 من طائرات 787 دريملاينر.

وذكرت سعيدة ميرضيائيف نجلة الرئيس ومساعدته أمس الاثنين إنها التقت لانداو والمبعوث الأمريكي الخاص سيرجيو جور. وأضافت على منصة إكس “ناقشنا الإصلاحات الديناميكية في أوزبكستان والفرص الجديدة للتجارة والاستثمار وسبل تعزيز التعاون في مجال الأمن العام”.

ورد لانداو في منشور منفصل على إكس اليوم الثلاثاء “استمتعنا كثيرا بمناقشاتنا الودية والمتنوعة، هناك العديد من الفرص بما يسمح بالشراكة في المستقبل”.