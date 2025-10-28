الثلاثاء 6 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 28 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مسؤول أميركي: ترامب ورئيس أوزبكستان سيلتقيان الأسبوع المقبل

منذ 5 دقائق
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

A A A
طباعة المقال

قال نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لانداو الثلاثاء بعد لقائه مسؤولين في أوزبكستان إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوزبكي شوكت ميرضيائيف سيلتقيان في واشنطن الأسبوع المقبل.

وكتب لانداو في منشور على منصة إكس بعد اجتماعات في أوزبكستان أن “من المتوقع أن تساعد (الزيارة) في تمهيد الطريق لعقد اجتماع مهم بين رئيسينا الأسبوع المقبل في واشنطن”.

ولم يرد ممثلو البيت الأبيض حتى الآن على طلب للتعليق على الاجتماع.

ونقل مكتب رئيس قازاخستان قاسم جومارت توكاييف في منشور على تيليجرام عن الرئيس قوله في مطلع الأسبوع إنه سيشارك في قمة ستنعقد بين الولايات المتحدة ودول آسيا الوسطى بواشنطن يوم السادس من نوفمبر تشرين الثاني.

ويقوم ترامب بجولة في آسيا هذا الأسبوع، ويتضمن جدول أعماله اجتماعا يوم الخميس مع الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي سعى إلى التودد لأوزبكستان.

وقال ترامب الشهر الماضي إن الخطوط الجوية الأوزبكية وقعت الشهر الماضي صفقة بثمانية مليارات دولار تقريبا مع شركة بوينج الأمريكية لشراء ما يصل إلى 22 من طائرات 787 دريملاينر.

وذكرت سعيدة ميرضيائيف نجلة الرئيس ومساعدته أمس الاثنين إنها التقت لانداو والمبعوث الأمريكي الخاص سيرجيو جور. وأضافت على منصة إكس “ناقشنا الإصلاحات الديناميكية في أوزبكستان والفرص الجديدة للتجارة والاستثمار وسبل تعزيز التعاون في مجال الأمن العام”.

ورد لانداو في منشور منفصل على إكس اليوم الثلاثاء “استمتعنا كثيرا بمناقشاتنا الودية والمتنوعة، هناك العديد من الفرص بما يسمح بالشراكة في المستقبل”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مقاتلو حركة المقاومة الاسلامية(حماس). رويترز
حماس تعلن أنها ستسلم جثة أسير إسرائيلي اليوم.. واجتماع نتنياهو الأمني ينتهى دون أي قرار
البورصة في الخليج
صعود معظم بورصات الخليج
ماريا زاخاروفا
زاخاروفا لـ ماكرون: احمِ المتاحف لتجنب ما حدث اللوفر

الأكثر قراءة

مؤشر زلزال
زلزال قوته 6.1 درجة يهز تركيا
سهل البقاع
فضيحة غذائية وصحية خطيرة في البقاع.. إليكم تفاصيلها
صورة من الاستهداف في حاروف جنوب لبنان
تصعيد غير مسبوق واغتيالات ترفع حرارة المواجهة على الحدود اللبنانية.. فهل باتت محتومة؟