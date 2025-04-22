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مسؤول أوكراني: قتيلة في قصف روسي لمدينة زابوريجيا

منذ 10 دقائق
ضربة صاروخية روسية تدمر مبنى سكنيًا في دنبيرو بأوكرانيا

ضربة صاروخية روسية تدمر مبنى سكنيًا في دنبيرو بأوكرانيا

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قال إيفان فيدوروف حاكم منطقة زابوريجيا في أوكرانيا إن امرأة قُتلت وأصيب 26 آخرون بينهم أربعة أطفال في قصف روسي بقنبلتين جويتين موجهتين على مدينة زابوريجيا بالمنطقة اليوم الثلاثاء.

وذكر مسؤولون محليون أن قوات روسية شنت أيضا هجمات بطائرات مسيرة على مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا ومدينة خاركيف في الشمال الشرقي.

وتأتي الهجمات في حين تتعرض موسكو وكييف لضغوط من واشنطن لإحراز تقدم فيما يتعلق بإنهاء الحرب التي بدأت بغزو روسي شامل لأوكرانيا في فبراير شباط 2022.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر منصة إكس “كل هذا إرهاب روسي متعمد يمكن إيقافه بأمر واحد، أمر في روسيا وللجيش الروسي”، مضيفا أن هجمات وقعت أيضا على سومي ودونيتسك وأوديسا.

ولم تصدر روسيا أي تعليق بعد على هذه التقارير.

وتحتل روسيا أجزاء من منطقة زابوريجيا التي يوجد بها أكبر محطة طاقة نووية في أوروبا.

وقال ممثلو الادعاء في خيرسون إن ستة أشخاص أصيبوا ولحقت أضرار بمستشفى هناك.

وذكر إيهور تيريخوف رئيس بلدية خاركيف أن عشرة أشخاص على الأقل أصيبوا واندلعت عدة حرائق عندما استهدفت روسيا أربعة أحياء في المدينة.

    المصدر :
  • رويترز

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