مسؤول أوكراني: محادثات جديدة بين كييف وواشنطن بشأن اتفاق للمعادن في أبريل

قال تاراس كاتشكا نائب وزير الاقتصاد الأوكراني لهيئة البث الوطنية، اليوم الجمعة، إن جولة جديدة من المفاوضات بشأن اتفاق للمعادن ستبدأ بين أوكرانيا والولايات المتحدة في 24 أبريل نيسان.

وعما قام به الفريقان الأوكراني والأمريكي من عمل، قال كاشتكا “نسعى جاهدين لحل العديد من المشكلات الفنية عبر الإنترنت و(المراسلات) المكتوبة بهدف حصر أكثر القضايا حساسية والتي تتطلب قرارا سياسيا”.

ويأمل المسؤولون الأوكرانيون في أن يسهم الاتفاق إلى حد ما في استمرار الدعم الأمريكي للبلاد في حربها مع روسيا.

ورغم أن شروط الاتفاق النهائي لم تحسم بعد، أشارت الولايات المتحدة إلى أنها تتوقع الحصول على امتياز الوصول إلى الموارد الطبيعية الأوكرانية باعتبارها وسيلة لسداد قيمة الدعم العسكري الأمريكي للبلاد على مدى السنوات الثلاث الماضية.

ووقعت الحكومتان الأمريكية والأوكرانية في وقت متأخر من أمس الخميس مذكرة نوايا تشير إلى عزمهما الانتهاء من اتفاق المعادن.

وتمهد المذكرة الطريق أمام اتفاقية شراكة اقتصادية وإنشاء صندوق استثمار لإعادة إعمار أوكرانيا.

ولم يرد في نص المذكرة أي تفاصيل عن شروط الاتفاق النهائي، مثل كمية المعادن المتاح حصول الولايات المتحدة عليها أو الإيرادات التي ستجنيها.