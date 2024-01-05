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مسؤول أوكراني: موسكو تقصف خاركيف بصواريخ ليست روسية الصنع

منذ 19 دقيقة
قصف روسي على خاركيف في أوكرانيا - رويترز

قصف روسي على خاركيف في أوكرانيا - رويترز

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قال حاكم منطقة خاركيف الأوكرانية أوليه سينيهوبوف الجمعة وفقا لتقارير إعلامية‭ ‬‬إن روسيا شنت هجوما على شرق خاركيف بواسطة صواريخ ليست روسية الصنع. ونقل عن سينيهوبوف قوله “نجري جميع الفحوصات اللازمة. ما أستطيع قوله الآن إنه تمت إزالة العلامات من هذه الصواريخ، ولكن ما يمكن رؤيته هو أنها ليست روسية الصنع”.

وفي وقت سابق أدانت بريطانيا ما وصفته بقرار روسيا استخدام صواريخ باليستية مصدرها كوريا الشمالية في هجماتها على أوكرانيا في الآونة الأخيرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في بيان أمس الخميس 4\1\2024 “تدين المملكة المتحدة بشدة قرار روسيا استخدام صواريخ باليستية مصدرها كوريا الشمالية في الهجمات الأخيرة على أوكرانيا”.

وأضاف “نحث كوريا الشمالية على وقف إمدادات الأسلحة إلى روسيا”.

    المصدر :
  • رويترز

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