مسؤول أوكراني: نحن على اتصال مع بكين بشأن أسيري حرب صينيين

قال هيورهي تيخي المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية اليوم الأربعاء إن أوكرانيا لا تزال على اتصال مع بكين بشأن مواطنين صينيين اثنين تم أسرهما في شرق أوكرانيا خلال قتالهما في صفوف الجيش الروسي.

وذكر تيخي في إفادة أن كييف استدعت دبلوماسيا صينيا الأسبوع الماضي لمناقشة المسألة التي قد تضر بالعلاقات الثنائية.

وعقدت السلطات الأوكرانية، الاثنين، مؤتمرا صحفيا أمام وسائل الإعلام لأسيرين صينيين قالت إنهما كانا يقاتلان لصالح الجيش الروسي في أوكرانيا.

وأجاب الأسيران الصينيان “وانغ غوانغجون” و”تشانغ رينبو” على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر، وأعربا عن رغبتهما في العودة إلى بلدهما من خلال عملية تبادل للأسرى.

وقدم الأسيران تفاصيلا عن وصولهما إلى روسيا ثم انتقالهما إلى جبهات القتال في أوكرانيا.

وذكر الأسيران أنهما أُرسلا إلى الجبهة الأوكرانية “بشكل مفاجئ” من قبل “وسيط روسي” بعد توقيع عقد من دون علم السلطات الصينية.

وقال وانغ إنه فقد عمله في الصين بسبب جائحة كورونا، وذهب إلى روسيا “لعلاج الجنود الجرحى”.

وأوضح وانغ أنه “بمجرد وصوله إلى موسكو تم إرساله إلى الجبهة”.

أما تشانغ، فذكر أنه ذهب إلى روسيا كسائح، لكنه قرر لاحقاً العمل هناك من أجل كسب المال.

وذكر الأسيران أنهما أرسلا إلى الجبهة “دون رغبة” منهما.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن في 8 أبريل/ نيسان الجاري أسر اثنين من المواطنين الصينيين كانا يقاتلان في صفوف الجيش الروسي في منطقة دونيتسك.

وذكر زيلينسكي أن مئات المواطنين الصينيين يتواجدون في صفوف الجيش الروسي على الجبهة الأوكرانية.